В минувшие выходные в Доме культуры микрорайона Оргтруд прошел отчетный концерт студии сольного вокала. Творческий вечер здесь проводится уже второй год подряд, однако на этот раз у него

В минувшие выходные в Доме культуры микрорайона Оргтруд прошел отчетный концерт студии сольного вокала. Творческий вечер здесь проводится уже второй год подряд, однако на этот раз у него появился особый зритель — актер Никита Панфилов, знакомый широкой публике по сериалам «Пёс», «Акушер», «Мажор», «Лихач» и другим популярным проектам. Правда звездный гость решил не привлекать к