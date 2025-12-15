Еще 181 гражданин проходит повышение квалификации.

Обучение в рамках национального проекта «Кадры» ориентировано на развитие человеческого ресурса, повышение уровня квалификации и профессиональной подготовки специалистов для различных секторов экономики. В рамках проекта реализуются современные образовательные программы, поддержка молодых профессионалов, переподготовка и повышение квалификации работников, а также развитие системы профессионального образования. Главная задача — обеспечить соответствие кадрового потенциала требованиям современного рынка труда и стимулировать инновационное развитие страны.Наиболее востребованными стали образовательные программы в сфере аналитики данных, работы со станками с программным управлением, производственно-технического обеспечения строительства и тестирования программного обеспечения. Порядка 80 процентов числа обучающихся составляют граждане, ищущие работу. Вместе с тем мерой государственной поддержки активно пользуются ветераны боевых действий и участники СВО, граждане старше 50 лет, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет.«Обучение в рамках национального проекта «Кадры» предоставляет отличную возможность для освоения новых профессий и последующего трудоустройства в желаемых сферах деятельности. Особенно важно, что пройти обучение могут женщины в отпуске по уходу за ребенком, граждане старше 50 лет, инвалиды, ветераны боевых действий, а также те, кто ищет работу. Полный перечень категорий граждан, которым предоставляется эта мера государственной поддержки, размещен на портале «Работа России»», — рассказала директор Кадрового центра «Работа России» Владимирской области Наталья Пеньковская.В 2025 году количество желающих пройти обучение составило более 1900 граждан, более 55 процентов из них смогли воспользоваться этой возможностью.Обучение осуществляется бесплатно на территории образовательных учреждений, осуществляющих реализацию программ профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации, и может проходить как в очной, так и в дистанционной форме.Подать заявку можно на портале «Работа России» https://trudvsem.ru, а также в любом территориальном отделении Кадрового центра «Работа России».