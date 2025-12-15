Женщина приобрела комнату, используя сертификат, а затем продала ее, не выделив доли своим детям.

Жительница Коврова Владимирской области оказалась на скамье подсудимых за незаконное использование материнского капитала. Подробности рассказалаЖенщина приобрела комнату, используя сертификат, а затем продала ее, не выделив доли своим детям, как того требует закон. Таким образом, дети лишились права на жилье, а средства были потрачены матерью на личные нужды.В суде обвиняемая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Учитывая смягчающие обстоятельства, суд приговорил ее к полутора годам лишения свободы условно. Также ей предстоит вернуть государству 453 026 рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.