Сотрудники Вязниковской межрайонной прокуратуры и Роспотребнадзора проверили детские сады в Вязниках. В ходе мероприятия выявлены нарушения правил пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства. В одном из детских садов района светильники, установленные с целью обеспечения беспрепятственной эвакуации из здания в случае возгорания помещения, неисправны, на батареях отсутствуют съемные решетки (ограждения), вследствие чего увеличивается риск получения детьми ожогов,