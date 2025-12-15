В общедоступных угодьях он передвигался на квадроцикле с расчехлённым, готовым к применению оружием, что строго запрещено.

В Суздальском районе Владимирской области в ноябре был задержан мужчина, нарушивший правила охоты. В общедоступных угодьях он передвигался на квадроцикле с расчехлённым, готовым к применению оружием, что строго запрещено.По сообщению , нарушителя оштрафовали.Министерство охотничьего хозяйства и рыболовства напоминает, что такое поведение крайне опасно и значительно увеличивает риск несчастных случаев.