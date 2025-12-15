Суд полностью отказал первоначальной гимназии в ее требовании сохранить за собой право на здание.

Во Владимирской области 1 декабря 2025 года Арбитражный суд поставил точку в давнем споре между Частным общеобразовательным учреждением «Суздальская православная гимназия» и Владимирской епархией с «Суздальской православной гимназией Александра Васильевича Суворова». Информация размещена в картотеке суда.Камнем преткновения стало здание гимназии на улице Васильевской, 7 в Суздале. Конфликт, начавшийся еще в 2023 году из-за попыток епархии сменить руководство, привел к появлению новой гимназии имени Суворова.Несмотря на все усилия, суд полностью отказал первоначальной гимназии в ее требовании сохранить за собой право на здание.