Вязниковская межрайонная прокуратура совместно со специалистами контролирующих органов проверила детские сады района — и . Безопасность воспитанников оказалась под угрозой из‑за несоблюдения санитарных норм и правил пожарной безопасности.В первом детском саду нашли сразу несколько проблемных моментов: неисправные светильники, которые должны обеспечивать эвакуацию при пожаре; батареи без защитных решеток — дети рискуют получить ожоги; разбитые окна в помещении прачечной.Во втором учреждении ситуация не лучше: на территории складируется строительный мусор; запасные выходы не освещены; в помещениях обнаружены тараканы.По итогам проверки руководителям детских садов вручили представления — официальные документы с требованием устранить нарушения. Сейчас прокуратура держит на контроле процесс исправления выявленных недочетов.