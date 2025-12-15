Причина — обнаружение в продукции токсина цереулида.

Компания Nestlé с 10 декабря 2025 года отзывает с европейского рынка ряд партий сухих быстрорастворимых начальных адаптированных молочных смесей. Причина — обнаружение в продукции токсина цереулида, который продуцирует бактерия Bacillus cereus.Роспотребнадзор : зараженные партии в Россию не поставлялись. Тем не менее компания «Нестле Россия» приняла превентивные меры — добровольно блокирует и изымает из продажи несколько партий смеси NAN 1 OPTIPRO с олигосахаридами 2’FL.Ведомство призывает, не приобретать и не использовать указанные партии смеси; учитывать эту информацию при поездках в зарубежные страны, где продукция могла быть реализована.Производство смеси ведётся на заводе Nestle Nederland b.v. (Нидерланды).