В Гусь-Хрустальном завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летней местной жительницы. Её обвиняют в убийстве 54-летней знакомой, которой обвиняемая нанесла 69 ударов ножом. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. По версии следствия, утром 18 июля 2025 года женщины встретились на автобусной остановке, после чего обвиняемая предложила выпить. Они купили самогон и отправились в дом