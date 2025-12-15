Трагедия разыгралась 22 июня 2025 года.

Камешковский районный суд приговорил 32‑летнего местного жителя к 7 годам и 6 месяцам колонии строгого режима за убийство женщины. Мужчину по ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.Трагедия разыгралась 22 июня 2025 года. Осужденный пришел в гости к знакомым. Компания начала распивать спиртные напитки. Вскоре хозяин квартиры уснул, а его сожительница продолжила застолье с гостем. Между ними вспыхнул конфликт — женщина оскорбила мужчину.В порыве гнева осужденный схватил нож и ударил женщину в грудь. У пострадавшей началось сильное кровотечение. Осознав случившееся, мужчина вызвал скорую помощь и попытался самостоятельно остановить кровь. Но усилия оказались тщетны — женщина скончалась на месте от острой кровопотери.Осужденный полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима.На данный момент приговор не вступил в законную силу.