Во Владимирской области проезжая часть на улице Первая в селе Флорищи находится в ужасном состоянии: ямы, просадки и проломы значительно превышают допустимые нормы. На качество дороги местные жители жаловались в прокуратуру.Примечательно, что МКУ «Управление благоустройства и дорожного хозяйства Кольчугинского района» долгое время игнорировало проблему, не проводя ни обследований, ни планирования ремонтных работ.В связи с этим межрайонный прокурор направил представление врио главы администрации Кольчугинского района. Кроме того, в отношении руководителя учреждения возбуждено административное дело по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ за несоблюдение требований безопасности дорожного движения.