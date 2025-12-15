В Муроме прошли масштабные мероприятия, посвящённые Всемирному дню катания на коньках. Около 200 жителей приняли участие в соревнованиях, конкурсах и бесплатных массовых катаниях на

В Муроме прошли масштабные мероприятия, посвящённые Всемирному дню катания на коньках. Около 200 жителей приняли участие в соревнованиях, конкурсах и бесплатных массовых катаниях на стадионе спортивной школы олимпийского резерва им. Алексея Прокуророва. Об этом рассказали в облправительстве. Праздник прошёл в рамках госпрограммы «Спорт России» и охватил восемь городов страны, включая Москву, Санкт-Петербург, Вологду, Тулу, Челябинск,