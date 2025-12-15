Заявление в полицию уже подано.

Во Владимирской области муромский городской театр ищет вандала, который в ночь на 13 декабря разбил стекла во входной двери. Как пишет «КП-Владимир», коллектив обратился к жителям города через соцсети с просьбой помочь опознать злоумышленника.На видеозаписи видно, как мужчина в пятнистой куртке, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, бродит у входа, пинает двери и топчется по афише.За информацию, которая поможет найти виновного, театр обещает отблагодарить билетами на любой спектакль. Заявление в полицию уже подано, но театр также надеется на оперативную помощь горожан. Контактный телефон для информации: 8 (49234) 3-63-73.