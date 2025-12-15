12 декабря в Законодательном Собрании региона прошло рабочее совещание по этому вопросу.

Во Владимирской области идет работа над поправками к законопроекту, который регламентирует включение территорий садоводства и огородничества в границы населенных пунктов или создание на их основе новых населенных пунктов. 12 декабря в Законодательном Собрании региона прошло рабочее совещание по этому вопросу.Федеральный закон дает регионам право устанавливать собственные требования к включению СНТ в границы населенных пунктов. Во Владимирской области соответствующий законопроект приняли в первом чтении в октябре. Теперь его дорабатывают с учетом замечаний.По словам заместителя министра имущественных и земельных отношений Жанны Горяйновой, у присоединения СНТ к населённым пунктам есть серьезные подводные камни.Изменение категории земель приведет к увеличению земельного налога и кадастровой стоимости. Проезды и проходы станут общедоступными — придется демонтировать ограждения. Узкие дороги СНТ не соответствуют градостроительным нормам, а существующие школы и детсады могут не справиться с дополнительной нагрузкой.Член Общественной палаты Владимирской области Иван Алтухов, сам являющийся дачником, провел опросы в садоводческих объединениях региона. Многие владельцы участков боятся, что застройщики могут скупить садовые участки и запустить процесс включения СНТ в черту населенного пункта; после этого начнется капитальное строительство, которое разрушит привычный уклад жизни садоводов.При этом садоводы отмечают: власти и так помогают им решать насущные вопросы — от ремонта дорог до газификации. Поэтому присоединение к населенному пункту не всегда необходимо для улучшения условий жизни.Заместитель председателя областного парламента Роман Кавинов сообщил, что на совещании выработали предложения по смягчению требований к СНТ. Поправки внесут в Законодательное Собрание — процесс доработки закона продолжается.