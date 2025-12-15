Инцидент произошёл 13 декабря в деревне Аббакумово Петушинского района. Сообщение о возгорании поступило сотрудникам МЧС в 15.35. Загорелся дачный домик по адресу: улица 4-я линия, д.27. Огонь

Инцидент произошёл 13 декабря в деревне Аббакумово Петушинского района. Сообщение о возгорании поступило сотрудникам МЧС в 15.35. Загорелся дачный домик по адресу: улица 4-я линия, д.27. Огонь распространился на площади 24 кв. м. Пожар тушили 8 огнеборцев на 3 единицах спецтехники. Пламя полностью уничтожило дом. Спасатели обнаружили тела двух человек. Дознаватели МЧС России выясняют причины