Перед Новым годом депутат Госдумы РФ Игорь Игошин и его избиратели из разных городов Владимирской области принимают активное участие в сборе и отправке гуманитарной помощи землякам, находящимся в зоне СВО. Об этом парламентарий рассказал на своей в соцсети.Неравнодушные гороховчане, ковровчане, меленковцы и жители других территорий вяжут для российских бойцов тёплые вещи, плетут маскировочные сети и мастерят окопные свечи. Кроме того, защитникам Отечества отправляют личные посылки с поздравительными письмами и открытками. Военнослужащим желают крепкого здоровья и скорейшей победы.Так, жители Меленковского района послали на передовую ёмкости для воды и печки, а гороховчане порадовали бойцов подшефной воинской части эксклюзивным печеньем. Дети из Гусь-Хрустального прислали новогодние открытки и рисунки.«Целые конвои идут из нашего региона на фронт со строительными материалами, инструментом, утеплителями и укрывным материалом, запчастями для техники и так далее. Сегодня мы все объединены только одним — наша страна должна оставаться суверенной и мощной на зло недругам. Вместе победим!» — написал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.