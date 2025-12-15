Супружеская пара из Аксайского района Ростовской области приехала в Суздаль на фестиваль «Суздаль блюз».

В Суздале готовятся к судебному разбирательству по делу о трагическом ДТП, в котором погибла женщина. Заместитель Суздальского межрайонного прокурора в отношении жителя Ростовской области. Его обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ).11 июля 2025 года супружеская пара из Аксайского района Ростовской области приехала в Суздаль на фестиваль «Суздаль блюз». Они путешествовали на мотоцикле «Урал».Вечером того же дня супруги двигались по дороге «Гаврилов Посад – Суздаль». На 8‑м километре трассы водитель превысил разрешенную скорость. После обгона мотоцикла «BMW» при перестроении он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, а после врезался в металлическое ограждение.В результате ДТП супруга водителя получила тяжелые травмы. Несмотря на усилия врачей, женщина скончалась в больнице. Уголовное дело направят в Суздальский районный суд.