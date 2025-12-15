Руководство комплекса сообщило, что аквапарк возобновляет свою работу уже сегодня, 15 декабря. Внутренние помещения не пострадали, все системы работают в штатном режиме, повреждения кровли

Руководство комплекса сообщило, что аквапарк возобновляет свою работу уже сегодня, 15 декабря. Внутренние помещения не пострадали, все системы работают в штатном режиме, повреждения кровли носят внешний характер и не влияют на работу аквапарка. Запрета на продолжение работы от надзорных ведомств нет, пояснили в ГТК “Суздаль”. Напомним, комплекс горел в минувшую субботу, 13 декабря. Сообщение о