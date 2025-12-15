Владимирские спортсмены блестяще выступили на всероссийских соревнованиях по всестилевому каратэ в Тамбове. На турнире памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской наши земляки

Владимирские спортсмены блестяще выступили на всероссийских соревнованиях по всестилевому каратэ в Тамбове. На турнире памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской наши земляки завоевали 25 медалей, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Сборная области взяла 10 золотых, 10 серебряных и 5 бронзовых наград. Дважды чемпионом турнира стал Андрей Присталов. По одному золоту добавили в копилку Егор Чуб,