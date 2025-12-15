Не хватает отрицательной крови всех групп – 1(-), 2(-), 3(-) и 4(-).

Во Владимире Областная станция крови срочно ищет доноров. С 15 декабря особенно не хватает отрицательной крови всех групп – 1(-), 2(-), 3(-) и 4(-). Об этом рассказалиЕсли с момента вашей последней сдачи прошло два месяца, приходите без записи до Нового года по адресам: Владимир, ул. Студенческая, д. 5 или Вязники, ул. Вокзальная, д. 4а. Выездные донации — только по записи.Необходимо соблюдать диету и взять с собой паспорт, СНИЛС и банковскую карту МИР.