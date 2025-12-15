16 декабря в Областном Дворце культуры и искусства состоится первая из шести детских губернаторских новогодних ёлок. В программе – музыкальное мультимедийное представление «Новогодние

16 декабря в Областном Дворце культуры и искусства состоится первая из шести детских губернаторских новогодних ёлок. В программе – музыкальное мультимедийное представление «Новогодние приключения Маши и Вити» и интерактивная развлекательная программа. В праздничных мероприятиях, которые организует региональное Министерство образования, примут участие 3000 детей со всей области в возрасте от 5 до 13 лет: победители конкурсов, олимпиад,