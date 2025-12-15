Во Владимире прошёл рейд по уничтожению надписей со стен жилых домов, содержащих пропаганду наркотиков. От администрации города в мероприятии приняли участие начальник отдела

Во Владимире прошёл рейд по уничтожению надписей со стен жилых домов, содержащих пропаганду наркотиков. От администрации города в мероприятии приняли участие начальник отдела администрирования муниципального контроля управления территориальной безопасности и муниципального контроля Роман Королёв и заместитель начальника отдела территориальной безопасности и взаимодействия с правоохранительными органами Анжелика Ножкина. В текущем году на территории города Владимира было