Во Владимире активно борются с пропагандой наркотиков — городские службы стерли со стен более трех тысяч запрещенных надписей. В очередном рейде по удалению «наркорекламы» с фасадов жилых домов представители городской администрации.За текущий год удалено свыше трех тысяч надписей с пропагандой наркотиков; привлечены к ответственности лица, наносившие надписи (по ст. 6.13 КоАП РФ); заблокированы 66 интернет‑ресурсов, пропагандирующих наркотики.Наталья Куликова, представитель общественного совета при УМВД России по городу Владимиру, обратила внимание на тревожную тенденцию: в незаконный оборот наркотиков нередко вовлекают несовершеннолетних — именно они часто становятся теми, кто оставляет наркорекламу на стенах.Напоминание о наказании: за распространение информации с ссылками на ресурсы, пропагандирующие наркотики и психотропные вещества, грозит штраф от 4 до 5 тысяч рублей (ст. 6.13 КоАП РФ).