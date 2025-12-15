Каждый ребёнок получит сладкий подарок от губернатора.

16 декабря в Областном Дворце культуры и искусства Владимира стартует серия из шести детских Губернаторских новогодних ёлок. Детей ждёт музыкальное мультимедийное представление «Новогодние приключения Маши и Вити» и интерактивные развлечения. Об этом рассказалиОколо 3000 юных жителей области в возрасте от 5 до 13 лет примут участие в этих праздничных мероприятиях, организованных региональным Министерством образования. Среди них — победители конкурсов, олимпиад, фестивалей, дети-сироты, дети из многодетных, малообеспеченных и приёмных семей, а также дети военнослужащих и участников СВО, и ребята, прибывшие из новых регионов России и с Украины.Каждый ребёнок получит сладкий подарок от губернатора.