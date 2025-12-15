С третьего квартала 2025 года Банк России отдельно отслеживает случаи незаконного привлечения инвестиций граждан.

Банк России за 9 месяцев 2025 года во Владимирской области три организации с признаками нелегальной деятельности. В «предупредительный список» регулятора попали два ломбарда и кредитный потребительский кооператив (КПК), работающий по схеме финансовой пирамиды.ООО «Ломбард Успешный» (зарегистрирован в Москве) продолжал выдавать краткосрочные займы через владимирское подразделение — несмотря на то, что его исключили из Государственного реестра ломбардов.ООО «Ломбард Мелисса» использовал в названии слово «ломбард», хотя сведения о нем в реестр не внесены. Это прямое нарушение закона.КПК «Народные сбережения Владимир» работал по принципу пирамиды: привлекал деньги граждан, обещая вложения в «понятные и проверенные временем» направления. При этом организация не могла гарантировать заявленную доходность.С третьего квартала 2025 года Банк России отдельно отслеживает случаи незаконного привлечения инвестиций граждан. За такие нарушения предусмотрены штрафы до 1 млн рублей.