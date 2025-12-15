Камеры разместят на аварийно‑опасных и потенциально опасных участках дорог.

Во Владимирской области с 15 по 21 декабря 2025 года заработают передвижные комплексы фотовидеофиксации. Камеры разместят на аварийно‑опасных и потенциально опасных участках дорог — решение об этом УГИБДД УМВД России по региону.Камеры установят на трассе М‑7 «Волга»: 103 км, 116 км, 181 км; западное соединение Р‑132 «Золотое кольцо» с М‑7 «Волга»: 10 км, 13 км; восточное соединение Р‑132 с М‑7 «Волга»: 20 км, 26 км; Р‑132 «Золотое кольцо»: 316 км, 317 км; дорога Владимир – Муром – Арзамас: 116 км; дорога Хохлово – Камешково – Ручей: 9 км, 42 км; ул. Кольчугинская, 57 (г. Александров, трасса Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики); дорога Малышево – Красная Горбатка: 21 км; дорога Владимир – Юрьев‑Польский – Переславль‑Залесский: 8 км; г. Владимир, Судогодское шоссе, 81.Участки протяженностью несколько километров: Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики: с 1 по 130 км; Владимир – Муром – Арзамас: с 20 по 124 км; Р‑132 «Золотое кольцо» (основное направление): с 226 по 255 км; с 304 по 347 км; с 239 по 275 км; восточное соединение Р‑132 с М‑7 «Волга»: с 7 по 31 км.Водителям стоит быть внимательнее и строго соблюдать правила: камеры работают в целях безопасности всех участников дорожного движения.