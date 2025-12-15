Водители продолжают оставаться без колес, проезжая мост над железнодорожными путями на трассе Р-132 в районе Лемешков. Ранее на эту тему «Шестой канал» уже выпускал репортаж. Тогда дорожники

Водители продолжают оставаться без колес, проезжая мост над железнодорожными путями на трассе Р-132 в районе Лемешков. Ранее на эту тему «Шестой канал» уже выпускал репортаж. Тогда дорожники приехали на место одновременно со съемочной группой и примерно за полчаса устранили проблему, как выяснилось ненадолго, прошло чуть меньше месяца. Первые сообщения о второй волне пробитых покрышек в