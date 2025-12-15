В Городскую клиническую больницу №5 г. Владимира обратился пациент с трахеостомой, которому ранее была установлена трахеостомическая трубка (это специальная трубка, которая вставляется в

В Городскую клиническую больницу №5 г. Владимира обратился пациент с трахеостомой, которому ранее была установлена трахеостомическая трубка (это специальная трубка, которая вставляется в трахею через хирургическое отверстие (трахеостому) на передней поверхности шеи). Она была жизненно необходима пациенту. Он не мог дышать самостоятельно из-за хронического заболевания. Медицинское изделие необходимо периодически обрабатывать. Обычно это делают медицинские работники