Победителями рекордного выигрыша новогоднего тиража лотереи в полмиллиарда рублей стали водитель молоковоза из Екатеринбурга и его супруга — машинист трамвая. Они уже приехали в Москву для оформления всех формальностей.

Победителями рекордного выигрыша новогоднего тиража лотереи в полмиллиарда рублей стали водитель молоковоза из Екатеринбурга и его супруга — машинист трамвая. Они уже приехали в Москву для оформления всех формальностей.Двадцать восемь миллионов участников вот так же покупали лотерейные билеты: в похожих киосках и по всей стране. Каждый пятый россиянин надеялся на чудо. И чудо случилось: муж и жена из Екатеринбурга выиграли полмиллиарда. Он — водитель молоковоза, она — трамвая.Николай и Оксана Мирошниченко говорят, что не поверили, когда увидели эти миллионы. Чтобы столько заработать, водителю трамвая Оксане понадобилось бы больше тысячи лет.Организаторы лотереи устроили победителям экскурсионный тур, ведь в Москве они — в первый раз. Дома пока о выигрыше супруги никому не сказали, но уже думают, куда потратить деньги."Нам бы ипотеку выплатить", — говорят счастливчики. Впрочем, среди планов – и поездка заграницу (хотя пока и загранпаспортов у них нет), и мечты открыть кафе или ресторан.Обладатели второй половины миллиарда до сих пор не нашлись. В лотерейной компании гадают, почему победители не приходят? Известно только, что второй билет был куплен в Санкт Петербурге.Около года назад пенсионерка, торговавшая пирожками на вокзале, тоже выиграла пятьсот миллионов рублей. Искали ее около двух недель. Оказалось, что внучка Нины Власовой поначалу посчитала, что билет — пустышка.Получив выигрыш, пенсионерка заявила, что в родной деревне больше жить не может: слишком много внимания и со стороны соседей, и со стороны прессы. Дала лишь одно интервью.Тогда Наталья Власова рассказала, что купила всем подарки на Новый год.Еще один любимец фортуны живет в Краснодарском крае. На деньги от выигрыша победитель купил гостиницу с видом на Крымский мост. Так и назвал ее: "Фортуна". А в лотерею больше не играет.Впрочем, есть и такие, кто покупает 200 билетов меньше чем за месяц, а самый крупный выигрыш составляет чуть больше 200 рублей. После таких экспериментов многие разочаровываются.Попасть в число счастливчиков очень сложно. На математической кафедре в МГУ вероятность выигрыша в лотерее на Старый новый год оценивают с помощью локальной предельной теоремы.Старший научный сотрудник кафедры теории вероятностей мехмата МГУ Игорь Родионов думает, что шанс – меньше одной миллиардной."То есть только один человек из миллиарда купит лотерейный билет и может получить выигрыш такую сумму", — высчитывает шанс ученый.Тем не менее победители существуют. Оксане и Николаю выигрыш отдадут в течение полугода. Ну, а вторая часть миллиарда не нашедшихся пока счастливчиков ждать будет не больше трех лет, а затем по закону деньги перечислят на государственный счет.