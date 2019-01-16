Певица Светлана Лобода поскандалила в аэропорту Шереметьево из-за того, что ее не доставили в VIP-зал аэропорта на электрокаре. Электрокар уехал без певицы, пока она ждала няню своей дочки Тильды, чтобы не задерживать других VIP-пассажиров рейса, разъяснили в пресс-службе воздушной гавани.

Певица Светлана Лобода поскандалила в аэропорту Шереметьево из-за того, что ее не доставили в VIP-зал аэропорта на электрокаре. Электрокар уехал без певицы, пока она ждала няню своей дочки Тильды, чтобы не задерживать других VIP-пассажиров рейса, разъяснили в пресс-службе воздушной гавани.Представитель аэропорта предложил Светлане Лободе подождать еще пару минут до прибытия другого электромобиля, чтобы на нем певица, ее дочка и няня ребенка могли доехать до кабинок пограничного контроля, сообщает РИА Новости. Но певица ждать не стала. Она сама в сопровождении представителя Шереметьева отправилась пешком к кабинкам паспортного контроля.В 2018 года Светлана Лобода родила дочку от лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна. А осенью 36-летняя певица попала в больницу из-за камня в почках. После госпитализация певица отменила концерты и заявила, что переосмыслила свое отношение к жизни. "Я поняла, что я не робот", — призналась Лобода.