Взаимодействие американских и российских военных в Европе в прошедшем году носило профессиональный и безопасный характер. Об этом заявила в интервью Defense News командующая 6-м флотом ВМС США вице-адмирал Лиза Франкетти.

Взаимодействие американских и российских военных в Европе в прошедшем году носило профессиональный и безопасный характер. Об этом заявила в интервью Defense News командующая 6-м флотом ВМС США вице-адмирал Лиза Франкетти.В должности командующей флотом Франкетти находится десять месяцев. По ее словам, все это время у нее была возможность наблюдать за тем, как Россия действует в Балтийском, Средиземном и Черном морях, передает ТАСС."В целом все взаимодействия носили профессиональный характер. У нас было только одно взаимодействие за прошедший год, которое мы бы охарактеризовали как непрофессиональное, и это было взаимодействие в воздухе", — сказала Франкетти. О каком непрофессиональном взаимодействии идет речь, она не уточнила.Один из инцидентов, связанных с Минобороны РФ и Пентагоном, произошел в апреле 2016 года в небе над Балтийским морем — на нейтральной территории, но вблизи от наших границ. Тогда российский Су-27 приблизился к американскому разведчику и сделал фигуру высшего пилотажа вокруг боевой машины потенциального противника. Из Пентагона сразу же пришла нота недовольства. Однако в нашей армии обратили внимание американских коллег на то, что этот самолет-разведчик всякий раз пытается подкрадываться к российской границе с выключенным транспондером."Поэтому дежурным силам ПВО приходится поднимать в воздух наш истребитель, чтобы визуально идентифицировать тип самолета и его бортовой номер", — заявил официальный представитель Минобороны России.Впервые очень близко моряки США смогли разглядеть российские бомбардировщики в апреле 2014 года, когда наша авиация совершила имитацию более 10 боевых заходов над эсминцем "Дональд Кук" в Черном море. При этом, как тогда сообщало заокеанское командование, на корабле отключилась вся электроника. После этого случая руководящий состав эсминца сразу попросился на берег.