Татьяна Навка весь год трудилась над созданием нового ледового шоу Аленький цветочек, который с блеском презентовала в декабре. Теперь фигуристка расслабляется на Мальдивах, демонстрируя крайне пикантные наряды.

Татьяна Навка весь год трудилась над созданием нового ледового шоу "Аленький цветочек", который с блеском презентовала в декабре. Теперь фигуристка расслабляется на Мальдивах, демонстрируя крайне пикантные наряды., как и многие представители отечественного шоу-бизнеса, предпочла провести отпуск на солнечных Мальдивах. Фотоотчеты с отдыха прославленная фигуристка выкладывает на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Поклонники неизменно восхищаются публикациями Навки, рассыпаясь в комплиментах.Однако свежие кадры Татьяны буквально ошеломили общественность. Речь идет о снимках, на которых спортсменка предстала в черном открывающем плечи платье с прозрачными вставками. "Лучший изгиб в теле женщины – это ее улыбка! (с) Боб Марли", – кокетливо подписала фотографии . Видимо, именно из-за фасона и тех самых прозрачных вставок снимки фигуристки получили множество комментариев.Пока большинство интернет-пользователей выражали свои восторги, нашлись те, кто выделился другими комментариями. В частности, некоторые подписчики умудрились обнаружить у беременность, а кто-то не нашел у нее нижнего белья."Пора в декрет", "она беременна", "видно, старается, чтоб мальчик был) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Да, на 1 фото, вы, как будьто беременны!", "А трусы где?", "Без белья что ли?", "Платье – ужас!!!! Ну зачем так себя уродовать???", "Я думала, живот беременной женщины", – высказали свое мнение комментаторы.