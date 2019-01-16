До замужества Саша Черно обещала избраннику Иосифу Оганесяну сбросить вес. Девушка клялась заняться внешним видом и здоровьем, однако слово не сдержала. Вместо этого звезда шоу Дом-2 поправилась на 20 килограммов.

До замужества Саша Черно обещала избраннику Иосифу Оганесянусбросить вес. Девушка клялась заняться внешним видом и здоровьем, однако слово не сдержала. Вместо этого звезда шоу "Дом-2"поправилась на 20 килограммов.Главная пышка телестройки никогда не стеснялась своего тела.Много раз она заявляла, что на свете нет ничего прекраснее ее форм. Однако медики,у которых Черно обследовалась, в один голос твердили: "Пора худеть". Участница шоу"Дом-2" хочет стать матерью, но из-за лишнего веса ее мечты о ребенке могут таки остаться мечтами.К слову, теперь уже мужСаши Иосиф также считает, что его возлюбленной необходимо взять себя в руки ипривести тело в форму. Однако попытки участницы шоу не увенчались большимуспехом, а вскоре Черно и вовсе поправилась еще больше.Девушка рассказала своему попугайчику, что набрала пару десятковлишних килограммов. Видео с откровениями Черно опубликовал Instagram-аккаунт dom2_reality."Что мне делать, почему я стала такая толстая? Ответь мне.Толстая-претолстая. Я уже даже начинаю верить в то, что мне подписчики пишут.Что я просто жирный кабан, кабанятина. Ты знаешь, сколько я вешу? Только тыникому не говори. 137 килограммов, ты представляешь? Поправилась на 20килограммов. Я на себя смотрю и нахожусь в шоке. Что делать, не знаешь? Вот и яне знаю", – с грустью заметила звезда "Дома-2".Между тем, ведущая телестройки Ксения Бородина знает, чтоделать Черно. Пышке, вес которой давно не опускался ниже центнера, необходимо меньше есть.Бородина разоблачила звезду проекта на лобном месте. Ведущаяотметила, что за один присест Черно расправилась с пудингом, бутербродом,выпила йогурт, одолела порцию жареной рыбы, закусила все это тремя салатами смайонезом и запила сладкой газировкой. После плотного перекуса Саша завалилась спать. Пышка возражала, мол, никакие салаты она не ела, хотя видео,опубликованное в Instagram-аккаунте dom_reporter говорит об обратном.Поклонники глумятся над Черно в комментариях. Кто-то даже отметил, что Саша объедает всех участников телестройки."🤣🤣🤣🤣Шлефанула все это гозировочкой и легла немногопохудеть 🤣🤣🤣🤣 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "действительно легла немного похудеть😂", "Счастливаябаба ))) живет и жрет в свое удовольствие ))) и никаких комплексов", "Бездонная!","Кошмар просто и куда столько лезет 😂😡😡😡😡", "Апотом легла полежать что бы сало завязалось👍","Бородина, видимо, пришла пожрать к общему холодильнику, а там пусто! Черновсех объела. Может быть, она попугайчика, который якобы улетел, сожрала ночью,живьем... с перьями прям..." – смеются фанаты шоу в Сети.