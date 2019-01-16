Боец смешанных боевых искусств Джабраил Дузаев совершил
погром в одном из отделений московского банка. Последствия его нападения успели снять очевидцы и разместить в Сети.
Боец смешанных боевых искусств Джабраил Дузаев совершил
погром в одном из отделений московского банка. Последствия его нападения успели снять очевидцы и разместить в Сети.
Инцидент произошел в отделении "Альфа-банка" на Кузнецком
мосту. В ролике можно увидеть испорченные банкоматы и трещины в стенах. Причина
столь агрессивного поведения мужчины пока выясняется. Очевидцы сообщают, что спортсмен покинул учреждение "в неадекватном состоянии", передает канал "РЕН ТВ".
Джабраил Дузаев последний раз выходил на ринг в 2016 году.
Всего он успел принять участие в трех боях, одержав только одну победу.