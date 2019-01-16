Британский парламент сегодня проголосует по Brexit. На повестке - договор с Европейским союзом. Речь о соглашении, к которому Лондон с Брюсселем шли полтора года.

Британский парламент сегодня проголосует по Brexit. На повестке — договор с Европейским союзом. Речь о соглашении, к которому Лондон с Брюсселем шли полтора года.Там говорится об условиях, на которых страна покинет ЕС (Brexit намечен на 29 марта). Пока что большинство в Палате общин не согласны с соглашением, который британский премьер заключила в ноябре прошлого года.Эксперты прогнозируют, что у Мэй практически нет шансов провести сделку. Ажиотаж по вопросу голосования настолько велик, что букмекеры принимают ставки. Накануне прошли финальные дебаты, где она выступила с заключительным словом.В случае поражения Тереза Мэй сможет потребовать провести повторное голосование, перед которыми она проведет очередные переговоры с Брюсселем. Также при таком исходе лейбористы могут потребовать голосование по вотуму доверия правительству, что приведёт к отставке правительства Мэй.