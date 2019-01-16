Ностальгическая песня бывшего участника шоу Уральские пельмени Вячеслава Мясникова заставила рыдать россиян. Артист вернул поклонников в детство.

Ностальгическая песня бывшего участника шоу "Уральскиепельмени" Вячеслава Мясникова заставила рыдать россиян. Артист вернулпоклонников в детство."Каникулы без гаджетов" – так назвал Мясников своюновую композицию. Бывший участник "Уральских пельменей" сравнилпоколения советских школьников и современных российских детей.Артист призвал слушателей вспомнить, как раньше было веселозимой. Не нужен был джойстик для того, чтобы поиграть в хоккей, не было ничеговкуснее сосульки. А из построенной руками ребят огромной снежной крепости родители не могли выманитьдетей домой. "Сегодняшние школьники пропали в интернете, а раньше со дворанас было не загнать домой", – поет отколовшийся от артист.Поклонники растроганы до слез. "Капельки слезкатятся по щекам", "Умеет Слава душу растревожить и улыбнуть!","На три минуты вернули в прошлое! Браво, Маэстро!", – восторгаютсякомментаторы. Видео бывший участник "Уральских пельменей" опубликовал на YouTube.