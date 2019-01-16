Ностальгическая песня бывшего участника шоу Уральские
пельмени Вячеслава Мясникова заставила рыдать россиян. Артист вернул
поклонников в детство.
Ностальгическая песня бывшего участника шоу "Уральские
пельмени" Вячеслава Мясникова заставила рыдать россиян. Артист вернул
поклонников в детство.
"Каникулы без гаджетов" – так назвал Мясников свою
новую композицию. Бывший участник "Уральских пельменей" сравнил
поколения советских школьников и современных российских детей.
Артист призвал слушателей вспомнить, как раньше было весело
зимой. Не нужен был джойстик для того, чтобы поиграть в хоккей, не было ничего
вкуснее сосульки. А из построенной руками ребят огромной снежной крепости родители не могли выманить
детей домой. "Сегодняшние школьники пропали в интернете, а раньше со двора
нас было не загнать домой", – поет отколовшийся от артист.
Поклонники растроганы до слез. "Капельки слез
катятся по щекам", "Умеет Слава душу растревожить и улыбнуть!",
"На три минуты вернули в прошлое! Браво, Маэстро!", – восторгаются
комментаторы. Видео бывший участник "Уральских пельменей" опубликовал на YouTube.