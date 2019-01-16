Лондонский Челси не оставляет попыток приобрести у санкт-петербургского Зенита аргентинского полузащитника Леандро Паредеса. Синие увеличили сумму, которую они готовы заплатить за игрока до 35 миллионов евро.

Лондонский "Челси" не оставляет попыток приобрести у санкт-петербургского "Зенита" аргентинского полузащитника Леандро Паредеса. "Синие" увеличили сумму, которую они готовы заплатить за игрока до 35 миллионов евро.Прежде представители "Челси" были готовы потратить на Паредеса 30 миллионов евро, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на Gazzetta dello Sport. Однако клуб из Северной столицы России по-прежнему стоит на своем и не готов отпускать хавбека меньше, чем за 40 миллионов евро. Переговоры по сделке продолжаются.При этом сам Паредес выразил желание попробовать свои силы в английской премьер-лиге. Сообщается, что игрок и лондонский клуб уже обсудили условия личного контракта – "синие" готовы предложить аргентинцу договор до 2023 года, по которому тот ежегодно будет зарабатывать 4,5 миллиона евро.