Число жертв взрыва газа в доме в городе Шахты Ростовской области выросло до двух человек, из-под завалов извлечено тело погибшей женщины.

Число жертв взрыва газа в доме в городе Шахты Ростовской области выросло до двух человек, из-под завалов извлечено тело погибшей женщины.Взрыв бытового газа в многоэтажном доме произошел в понедельник утром, частично обрушились восьмой и девятый этажи. Сейчас спасатели демонтировали часть плит и возобновили разбор завалов, передает РИА Новости.Неизвестной остается судьба трех жильцов квартиры, расположенной этажом ниже той, где произошел взрыв.К утру возобновится отопление, подача газа и воды в неповрежденном подъезде. Власти подготовили номера в гостиницах для расселения жильцов пострадавших квартир.Две недели назад ЧП со взрывом бытового газа произошло в Магнитогорске, тогда обрушился целый подъезд 10-этажного жилого дома. 39 человек погибли, шестеро были госпитализированы.