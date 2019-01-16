Глава Роснано Анатолий Чубайс поддержал введение социальной нормы электропотребления. Эта идея давно обсуждается властями и экспертами и, вероятно, скоро будет воплощена в жизнь.

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс поддержал введениесоциальной нормы электропотребления. Эта идея давно обсуждается властями иэкспертами и, вероятно, скоро будет воплощена в жизнь.Богатые россияне будут платить за электричество больше,менее обеспеченные и экономные – меньше. Чубайсу такой подход нравится, онсчитает, что вводить такие правила нужно было еще давно."Эта сердцевина стратегии, которая очевидна была 10 летназад. К которой правительство раз пять подходило, отходило. Кажется, сейчасситуация сдвинулась с мертвой точки", – сказал глава "Роснано",выступая на Гайдаровском форуме в Москве.При этом бывший правительственный чиновник назвал эту меручрезвычайно болезненно. "Конечно же, она не понравится тем, кому придетсябольше платить. Никакого другого способа выбраться из ситуации несуществует", – добавил Чубайс.Эксперты называют это одной из мер снижения перекрестногосубсидирования, когда за низкие тарифы для населения переплачивают другиепотребители, сообщает РИА Новости.О социальной норме энергопотребления заговорили нескольколет назад на правительственном уровне, но до ее введения дело так и не дошло. Вслучае, если семейное потребление не превысит 300 киловатт-часов в месяц, тограждане будут оплачивать ее по стандартному тарифу, в случае превышения этогообъема вводится прогрессирующая норма.Также правительство обсуждает градацию тарифов для населенияв зависимости от потребления. В этом случае понятие социальной нормыразмывается и вводится принцип "больше потребляешь – больше платишь".Не исключено, что такая система заработает в пилотных регионах уже 1 июля 2019года.