Глава Роснано Анатолий Чубайс поддержал введение
социальной нормы электропотребления. Эта идея давно обсуждается властями и
экспертами и, вероятно, скоро будет воплощена в жизнь.
Глава "Роснано" Анатолий Чубайс поддержал введение
социальной нормы электропотребления. Эта идея давно обсуждается властями и
экспертами и, вероятно, скоро будет воплощена в жизнь.
Богатые россияне будут платить за электричество больше,
менее обеспеченные и экономные – меньше. Чубайсу такой подход нравится, он
считает, что вводить такие правила нужно было еще давно.
"Эта сердцевина стратегии, которая очевидна была 10 лет
назад. К которой правительство раз пять подходило, отходило. Кажется, сейчас
ситуация сдвинулась с мертвой точки", – сказал глава "Роснано",
выступая на Гайдаровском форуме в Москве.
При этом бывший правительственный чиновник назвал эту меру
чрезвычайно болезненно. "Конечно же, она не понравится тем, кому придется
больше платить. Никакого другого способа выбраться из ситуации не
существует", – добавил Чубайс.
Эксперты называют это одной из мер снижения перекрестного
субсидирования, когда за низкие тарифы для населения переплачивают другие
потребители, сообщает РИА Новости.
О социальной норме энергопотребления заговорили несколько
лет назад на правительственном уровне, но до ее введения дело так и не дошло. В
случае, если семейное потребление не превысит 300 киловатт-часов в месяц, то
граждане будут оплачивать ее по стандартному тарифу, в случае превышения этого
объема вводится прогрессирующая норма.
Также правительство обсуждает градацию тарифов для населения
в зависимости от потребления. В этом случае понятие социальной нормы
размывается и вводится принцип "больше потребляешь – больше платишь".
Не исключено, что такая система заработает в пилотных регионах уже 1 июля 2019
года.