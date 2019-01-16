Актриса проведет благотворительный аукцион в Екатеринбурге. Хаматова направит все заработанные на нем деньги на помощь онкобольным детям.

Актриса проведет благотворительный аукцион в Екатеринбурге.Хаматова направит все заработанные на нем деньги на помощь онкобольным детям.Артистка выставит на торги возможностьвстретиться с королем поп-эстрады. Кроме встречи с певцомЧулпан также продает и свое платье из сериала "Таинственная страсть".Крометого, среди лотов – приглашение на выступление и ужин с танцором СергеемПолуниным. Сколько денег планируется выручить за это, не уточняется. Ноизвестно, что все они будут направлены на борьбу с раком костного мозга, сообщаетE1.Такжепродаются и билеты на встречу с самой Стоят они от 700 рублей. Входной билет же на аукцион будет стоить 30 тысяч рублей.В 2016 году Чулпан Хаматоваприезжала в Екатеринбург, чтобы договориться о сотрудничестве между свердловскими властями, фондом "Подари жизнь"и центром детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Димы Рогачева.Благодаря этому в городе теперь могут лечиться дети и из других регионов. Тогдаже она навестила маленьких пациентов онкоцентра.В отличие от благотворительной деятельности, о своей личнойжизни Чулпан распространяться не любит. Напомним, что у 43-летней Чулпан тридочери. В первом браке с артистом Иваном Волковым у нее родилась старшаянаследница Арина, отцом средней дочери Аси был танцовщик Алексей Дубинин.Младшая Ия появилась во втором браке с режиссером Александром Шейном.Осенью 2017 года сообщалось, что артисткаоформила развод с мужем.