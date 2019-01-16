Актриса проведет благотворительный аукцион в Екатеринбурге.
Хаматова направит все заработанные на нем деньги на помощь онкобольным детям.
Актриса проведет благотворительный аукцион в Екатеринбурге.
Хаматова направит все заработанные на нем деньги на помощь онкобольным детям.
Артистка выставит на торги возможность
встретиться с королем поп-эстрады. Кроме встречи с певцом
Чулпан также продает и свое платье из сериала "Таинственная страсть".
Кроме
того, среди лотов – приглашение на выступление и ужин с танцором Сергеем
Полуниным. Сколько денег планируется выручить за это, не уточняется. Но
известно, что все они будут направлены на борьбу с раком костного мозга, сообщает
E1.
Также
продаются и билеты на встречу с самой Стоят они от 700 рублей. Входной билет же на аукцион будет стоить 30 тысяч рублей.
В 2016 году Чулпан Хаматова
приезжала в Екатеринбург, чтобы договориться о сотрудничестве между свердловскими властями, фондом "Подари жизнь"
и центром детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Димы Рогачева.
Благодаря этому в городе теперь могут лечиться дети и из других регионов. Тогда
же она навестила маленьких пациентов онкоцентра.
В отличие от благотворительной деятельности, о своей личной
жизни Чулпан распространяться не любит. Напомним, что у 43-летней Чулпан три
дочери. В первом браке с артистом Иваном Волковым у нее родилась старшая
наследница Арина, отцом средней дочери Аси был танцовщик Алексей Дубинин.
Младшая Ия появилась во втором браке с режиссером Александром Шейном.
Осенью 2017 года сообщалось, что артистка
оформила развод с мужем.