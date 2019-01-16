Российский теннисист Даниил Медведев успешно стартовал на первом в сезоне турнире Большого шлема – Открытом чемпионате Австарлии. В матче первого круга 19 ракетка мира обыграл южноафриканца Ллойад Харриса.

Российский теннисист Даниил Медведев успешно стартовал на первом в сезоне турнире "Большого шлема" – Открытом чемпионате Австарлии. В матче первого круга 19 ракетка мира обыграл южноафриканца Ллойад Харриса.Медведев обыграл своего соперника в трех сетах, отдав всего 4 гейма – 6:1, 6:2, 6:1. Теннисисты провели на корте 1 час 49 минут. В следующем круге россиян встретится с американцем Райаном Хариссоном, имеющим 83 номер в мировом рейтинге. В своем матче он обыграл чеха Иржи Веселы (6:0, 7:5, 6:3).Матч Медведев – Хариссон состоится на одном из кортов Мельбурна 16 января.