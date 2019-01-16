Официальный представитель Министерства иностранных дел России опубликовала в своем Instagram снимок в мужском картузе. Новый образ Марии Захаровой уже успели оценить подписчики.

Официальный представитель Министерства иностранных делРоссии опубликовала в своем Instagram снимок в мужском картузе. Новыйобраз Марии Захаровой уже успели оценить подписчики.На фотографии она запечатлена в автомобиле. Дипломатпримерила необычный головной убор – черный картуз. "ПоСадовому кольцу я лечу, и мне летит навстречу московская ночь..." Хорошей всемночи!", – написала .Многие подписчики пришли в восторг от смелого аксессуара. "Стильныйкартуз! Прям очень", "Красавица и умница! Каждое Выше слово – не в бровь, а вглаз!", "Машенка, вы очень умная, логичная, честная, всезнающая, образованная","Маша, кепка – класс!", "Дерзкая и сексуальная", – писали пользователи.Однако среди восторженных откликов появились и недовольные комментарии.Некоторые подписчики заявили, что она совсем перестала ухаживать за собой: "Ногтисмотрю ненакрашенные, неужели много дел по хозяйству?", "Грызет ногти от нервов","Что с ногтями?", "Страшная стала, как моя жизнь".Представитель Министерства иностранных дел может также похвастаться элегантными женскими нарядами в своем гардеробе. Ранее онаопубликовала в своем микроблоге снимок, где она сидит перед камерой в нежномрозовом платье с цветочным узором.