Официальный представитель Министерства иностранных дел
России опубликовала в своем Instagram снимок в мужском картузе. Новый
образ Марии Захаровой уже успели оценить подписчики.
Официальный представитель Министерства иностранных дел
России опубликовала в своем Instagram снимок в мужском картузе. Новый
образ Марии Захаровой уже успели оценить подписчики.
На фотографии она запечатлена в автомобиле. Дипломат
примерила необычный головной убор – черный картуз. "По
Садовому кольцу я лечу, и мне летит навстречу московская ночь..." Хорошей всем
ночи!", – написала .
Многие подписчики пришли в восторг от смелого аксессуара. "Стильный
картуз! Прям очень", "Красавица и умница! Каждое Выше слово – не в бровь, а в
глаз!", "Машенка, вы очень умная, логичная, честная, всезнающая, образованная",
"Маша, кепка – класс!", "Дерзкая и сексуальная", – писали пользователи.
Однако среди восторженных откликов появились и недовольные комментарии.
Некоторые подписчики заявили, что она совсем перестала ухаживать за собой: "Ногти
смотрю ненакрашенные, неужели много дел по хозяйству?", "Грызет ногти от нервов",
"Что с ногтями?", "Страшная стала, как моя жизнь".
Представитель Министерства иностранных дел может также похвастаться элегантными женскими нарядами в своем гардеробе. Ранее она
опубликовала в своем микроблоге снимок, где она сидит перед камерой в нежном
розовом платье с цветочным узором.