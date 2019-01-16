Маленькие таланты торжественно продемонстрировали свои творения на сцене

Маленькие таланты торжественно продемонстрировали свои творения на сценеС 4 по 7 января в бывшем здании школы села Туртино прошел детский новогодний фестиваль. 12 профессионалов из Москвы и Санкт-Петербурга провели мастер-классы театральному, сценографическому и мультипликационному искусству для 30 детей в возрасте от 5 до 17 лет.С 4 по 6 января мастера вместе с малышами из Туртино и ближайших сел разрабатывали декорации, снимали мультфильм и трудились над графикой. Каждый день после занятий маленьких гостей по программе ждали спортивные увеселения.7 января вечером все желающие пришли посмотреть на результат работы детворы под руководством архитекторов и иллюстраторов - парад масок и премьерный показ мультфильма. Для того, чтобы порадовать гостей, малыши с волонтерами с самого утра делали маски из картона – рисовали, обклеивали блестками и вырезали. Маленькие таланты торжественно продемонстрировали свои творения на сцене всем присутствующим перед показом мультфильма.После парада масок был показан мультфильм «». Малыши создали анимационное произведение в технике перекладки – они рисовали и вырезали героев сказки из бумаги, а затем раскладывали на фоне темно-синего неба с яркими звездами, снежинками и облаками из ваты.При помощи фотоаппарата котята, жучки и снеговики оживали. Музыкальным сопровождением стала сюита «Вальс цветов» Петра Чайковского из балета «Щелкунчик».