Седьмая ракетка мира австриец Доминик Тим с огромным трудом одержал победу в первом круге стартового в сезоне турнира Большого шлема – Открытого чемпионата Австралии.

Седьмая ракетка мира австриец Доминик Тим с огромным трудом одержал победу в первом круге стартового в сезоне турнира "Большого шлема" – Открытого чемпионата Австралии.Во первом раунде турнира в Мельбурне австрийский теннисист, седьмой номер посева, за 3 часа 42 минуты в пяти сетах переиграл француза Бенуа Пера. Матч завершился со счетом 6:4, 6:3, 5:7, 1:6, 6:3​​​ в пользу фаворита.В следующем круге Тим встретится с представителем Автралии Алексеем Попыриным, который обыграл Мишу Зверева из Германии.