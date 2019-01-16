Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не работал на Россию. Так он прокомментировал статью New York Times, в которой утверждалось, будто ФБР расследует действия главы Белого дома, чтобы выяснить, не связан ли он с Москвой.

Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не работал на Россию. Так он прокомментировал статью New York Times, в которой утверждалось, будто ФБР расследует действия главы Белого дома, чтобы выяснить, не связан ли он с Москвой."Я никогда не работал на Россию, и вы знаете это лучше других. Задавать такие вопросы — это позор. Потому что все это одна большая газетная утка, просто утка!" – сказал он.За последние несколько дней это уже второй материал, обвиняющий Трампа в связях с Россией. Ранее газета Washington Post сообщила, что он якобы скрыл от своей администрации содержание переговоров с Владимиром Путиным в прошлом году, а также забрал у переводчика записи, сделанные во время переговоров.В субботу в интервью Fox News Трамп заявил, что никогда не пытался скрывать какие-либо подробности относительно своих встреч с главой российского государства и назвал статью самой оскорбительной из всех, которые когда-либо читал.