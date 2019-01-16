Кадры самого эмоционального исполнения хита американской группы Eagles Hotel California появились в Instagram Максима Фадеева. Продюсер признался, что не мог пройти мимо такого душевного представления.

Кадры самого эмоционального исполнения хита американскойгруппы Eagles Hotel California появились в Instagram Максима Фадеева. Продюсер признался, что не могпройти мимо такого душевного представления.На видео неизвестный "артист" навзрыд поет американский хит. Женщины пытаются его успокоить, однако увлеченный мужчинане обращает на них внимания. "Я не могу! Это самое эмоциональноеисполнение! Браво! Душа наружу!" – подписал ролик Макс .Hotel California – студийный альбом группыEagles, вышедший в 1976 году. Две композиции возглавили американскийчарт продаж (Billboard Hot 100), а хит Hotel California был удостоен "Грэмми" в номинации "Лучшаязапись года", напоминаетПодписчиков видео повеселило. "Я тоже переживала.Думала, только бы у него не случился инсульт или инфаркт. Но спел онбесподобно, всю душу вложил! Несколько раз пересматривала", "Хорошо,если останется жив после такого эмоционального и физического накала", – написали поклонники Фадеева. Нашлись и злопыхатели, которые решили, что упарня на видео не все в порядке с головой.