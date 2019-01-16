Партийный проект Единой России Крепкая семья помог девочке с ограниченными возможностями здоровья из Сызрани. Медицинская комиссия отказала ребенку с детским церебральным параличем (ДЦП) в санаторном лечении и инвалидной коляске.

Партийныйпроект "Единой России" "Крепкая семья" помог девочке с ограниченнымивозможностями здоровья из Сызрани. Медицинская комиссия отказала ребенкус детским церебральным параличем (ДЦП) в санаторном лечении и инвалидной коляске.О произошедшем стало известно из публикаций в СМИ. На ситуацию обратиливнимание в региональном отделении "ЕР".Координатор партийного проекта"Крепкая семья", зампред секретаря областного отделения партии, главакомитета по здравоохранению и соцполитике Самарской Губернской Думы Марина Сидухина связалась с мамой девочки.Парламентарийуточнила обстоятельства произошедшего и подключила профильные областныеминистерства для решения проблемы. "Сегодня к девочке приедет выезднаямедико-социальная экспертиза", – рассказала Сидухина.Поее словам, в случае необходимости индивидуальный план реабилитациидевочки будет изменен. В него могут включить пункт о необходимоститехнического средства для перевозки ребенка – инвалидной коляски. Крометого, решится вопрос с покупкой билетов в специальные купе для поездок вместа реабилитации.Ранее "Дни.ру"писали о волгоградской семье Сидоровых.Шестиклассник Иван обратился к горожанам с просьбой о помощи – у егомамы возникли серьезные проблемы со здоровьем.На крик о помощи быстро откликнулись депутаты Госдумы – Анна Кувычко,Владимир Плотников и Ирина Гусева. Парламентарии проведали семью ипередали ей нужные препараты. Дальнейшее лечение женщины взял наконтроль областной комитет по здравоохранению.Партпроект"ЕР" "Крепкая семья" направлен на укрепление института семьи и семейныхценностей. Приоритет партийного проекта – создание условий дляблагополучного детства. Особое внимание уделяется поддержке молодыхсемей и увеличение рождаемости.