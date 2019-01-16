Партийный
проект Единой России Крепкая семья помог девочке с ограниченными
возможностями здоровья из Сызрани. Медицинская комиссия отказала ребенку
с детским церебральным параличем (ДЦП) в санаторном лечении и инвалидной коляске.
Партийный
проект "Единой России" "Крепкая семья" помог девочке с ограниченными
возможностями здоровья из Сызрани. Медицинская комиссия отказала ребенку
с детским церебральным параличем (ДЦП) в санаторном лечении и инвалидной коляске.
О произошедшем стало известно из публикаций в СМИ. На ситуацию обратили
внимание в региональном отделении "ЕР".
Координатор партийного проекта
"Крепкая семья", зампред секретаря областного отделения партии, глава
комитета по здравоохранению и соцполитике Самарской Губернской Думы Марина Сидухина связалась с мамой девочки.
Парламентарий
уточнила обстоятельства произошедшего и подключила профильные областные
министерства для решения проблемы. "Сегодня к девочке приедет выездная
медико-социальная экспертиза", – рассказала Сидухина.
По
ее словам, в случае необходимости индивидуальный план реабилитации
девочки будет изменен. В него могут включить пункт о необходимости
технического средства для перевозки ребенка – инвалидной коляски. Кроме
того, решится вопрос с покупкой билетов в специальные купе для поездок в
места реабилитации.
Ранее "Дни.ру"
писали о волгоградской семье Сидоровых.
Шестиклассник Иван обратился к горожанам с просьбой о помощи – у его
мамы возникли серьезные проблемы со здоровьем.
На крик о помощи быстро откликнулись депутаты Госдумы – Анна Кувычко,
Владимир Плотников и Ирина Гусева. Парламентарии проведали семью и
передали ей нужные препараты. Дальнейшее лечение женщины взял на
контроль областной комитет по здравоохранению.
Партпроект
"ЕР" "Крепкая семья" направлен на укрепление института семьи и семейных
ценностей. Приоритет партийного проекта – создание условий для
благополучного детства. Особое внимание уделяется поддержке молодых
семей и увеличение рождаемости.