На прошлой неделе герцогиня Кембриджская устроила вечеринку в честь своего дня рождения. Выяснилось, что Меган Маркл и принц Гарри не значились в списке гостей.

На прошлой неделе герцогиня Кембриджская устроила вечеринкув честь своего дня рождения. Выяснилось, что Меган Маркл и принц Гарри не значились в списке гостей.В минувшую среду, 9 января, Кейт исполнилось 37 лет. Важнуюдату она решила отпраздновать, устроив частную вечеринку в загородном доме в деревнеАнмер в Норфолке. Мероприятие посетили близкие друзья Миддлтон. Среди гостей неоказалось герцога и герцогини Сассекских. В то время супруги отдыхали заграницей.Эта новость укрепила слухи о том, что обе семьи не могутнайти общий язык. Так, в ноябре прошлого года официальные представителикоролевской семьи сообщили о том, что и принц Гарри собираются покинутьсвои апартаменты в Кенсингтонском дворце и перебраться в коттедж Фрогмор-Хаус вВиндзоре.Источник, близкий к семье, утверждает, что причиной переездастали напряженные отношения герцогинь. С тех пор как бывшая актриса стала женойпринца Гарри, она внесла новую энергию в царствующую династию. "У Меган и Кейт разныйобраз жизни. Каждая из них преследует свои интересы. Нет ничего удивительного в том, что две свободомыслящие женщины, перенесенные из обычного мира в королевский, хотят оставить свой след", – пояснил он.Поклонники Миддлтон могут быть уверены, что отсутствиеи принца Гарри на вечеринке никак не повлияло на праздник. Уильям всегда готовит для Кейт приятные сюрпризы. В 2009 году он устроил ужин при свечах вдомике в частной резиденции Балморал в Шотландии. Старший сын Чарльза также любит вручатьдорогие подарки. Однажды он преподнес супруге жемчужные серьги и дорогой набор для макияжа сбриллиантами.