На прошлой неделе герцогиня Кембриджская устроила вечеринку
в честь своего дня рождения. Выяснилось, что Меган Маркл и принц Гарри не значились в списке гостей.
На прошлой неделе герцогиня Кембриджская устроила вечеринку
в честь своего дня рождения. Выяснилось, что Меган Маркл и принц Гарри не значились в списке гостей.
В минувшую среду, 9 января, Кейт исполнилось 37 лет. Важную
дату она решила отпраздновать, устроив частную вечеринку в загородном доме в деревне
Анмер в Норфолке. Мероприятие посетили близкие друзья Миддлтон. Среди гостей не
оказалось герцога и герцогини Сассекских. В то время супруги отдыхали за
границей.
Эта новость укрепила слухи о том, что обе семьи не могут
найти общий язык. Так, в ноябре прошлого года официальные представители
королевской семьи сообщили о том, что и принц Гарри собираются покинуть
свои апартаменты в Кенсингтонском дворце и перебраться в коттедж Фрогмор-Хаус в
Виндзоре.
Источник, близкий к семье, утверждает, что причиной переезда
стали напряженные отношения герцогинь. С тех пор как бывшая актриса стала женой
принца Гарри, она внесла новую энергию в царствующую династию. "У Меган и Кейт разный
образ жизни. Каждая из них преследует свои интересы. Нет ничего удивительного в том, что две свободомыслящие женщины, перенесенные из обычного мира в королевский, хотят оставить свой след", – пояснил он.
Поклонники Миддлтон могут быть уверены, что отсутствие
и принца Гарри на вечеринке никак не повлияло на праздник. Уильям всегда готовит для Кейт приятные сюрпризы. В 2009 году он устроил ужин при свечах в
домике в частной резиденции Балморал в Шотландии. Старший сын Чарльза также любит вручать
дорогие подарки. Однажды он преподнес супруге жемчужные серьги и дорогой набор для макияжа с
бриллиантами.