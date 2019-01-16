Кадры самого эмоционального исполнения хита американской группы Eagles Hotel California появились в Instagram Максима Фадеева. Продюсер признался, что просто не мог пройти мимо такого душевного представления.

Кадры самого эмоционального исполнения хита американскойгруппы Eagles "Hotel California" появились в Instagram Максима Фадеева. Продюсер признался, что просто не могпройти мимо такого душевного представления.Неизвестный певец на видео навзрыд поет американский хит. Окружающие"артиста" женщины пытаются его успокоить, однако увлеченный мужчинане обращает на них никакого внимания. "Я не могу! Это самое эмоциональноеисполнение! Браво! Душа наружу!", – подписал ролик Макс ."Hotel California" – студийный альбом группыEagles, вышедший в 1976 году. Две композиции с альбома возглавили американскийчарт продаж (Billboard Hot 100). А хит "Hotel California" был удостоен "Грэмми" в номинации "Лучшаязапись года", напоминаетПодписчиков видео повеселило. "Я тоже переживала.Думала, только бы у него не случился инсульт или инфаркт. Но спел онбесподобно, всю душу вложил! Несколько раз пересматривала", "Хорошо,если останется жив после такого эмоционального и физического накала", -пишут поклонники Фадеева. Как всегда, нашлись и злопыхатели, которые решили, что упарня на видео не все в порядке с головой.