Кадры самого эмоционального исполнения хита американской
группы Eagles Hotel California появились в Instagram Максима Фадеева. Продюсер признался, что просто не мог
пройти мимо такого душевного представления.
Кадры самого эмоционального исполнения хита американской
группы Eagles "Hotel California" появились в Instagram Максима Фадеева. Продюсер признался, что просто не мог
пройти мимо такого душевного представления.
Неизвестный певец на видео навзрыд поет американский хит. Окружающие
"артиста" женщины пытаются его успокоить, однако увлеченный мужчина
не обращает на них никакого внимания. "Я не могу! Это самое эмоциональное
исполнение! Браво! Душа наружу!", – подписал ролик Макс .
"Hotel California" – студийный альбом группы
Eagles, вышедший в 1976 году. Две композиции с альбома возглавили американский
чарт продаж (Billboard Hot 100). А хит "Hotel California" был удостоен "Грэмми" в номинации "Лучшая
запись года", напоминает
Подписчиков видео повеселило. "Я тоже переживала.
Думала, только бы у него не случился инсульт или инфаркт. Но спел он
бесподобно, всю душу вложил! Несколько раз пересматривала", "Хорошо,
если останется жив после такого эмоционального и физического накала", -
пишут поклонники Фадеева. Как всегда, нашлись и злопыхатели, которые решили, что у
парня на видео не все в порядке с головой.