Основатель и генеральный директор Huawei, 74-летний миллиардер Жэнь Чжэнфэй впервые публично отреагировал на обвинения в шпионаже в пользу Китая, предъявляемые его компании. Бизнесмен опроверг, что Huawei — один из крупнейших поставщиков телекоммуникационного оборудования — помогает китайским спецслужбам в слежке за иностранными гражданами, и подчеркнул, что не поддерживает постоянных контактов с Пекином.

Основатель и генеральный директор Huawei, 74-летний миллиардер Жэнь Чжэнфэй впервые публично отреагировал на обвинения в шпионаже в пользу Китая, предъявляемые его компании. Бизнесмен опроверг, что Huawei — один из крупнейших поставщиков телекоммуникационного оборудования — помогает китайским спецслужбам в слежке за иностранными гражданами, и подчеркнул, что не поддерживает постоянных контактов с Пекином."Я люблю свою страну, я поддерживаю Коммунистическую партию, но я никогда не сделаю ничего, чтобы причинить вред миру", — сказал Чжэнфэй, выступая на круглом столе в китайском Шэньчжэне. — Я не вижу тесной связи между своими личными политическими убеждениями и бизнесом Huawei". Публичное заявление иностранным СМИ предприниматель сделал впервые с 2015 года.Вместе с этим Чжэнфэй назвал лидера США Дональда Трампа "великим президентом", который "отважился на массовое сокращение налогов, что принесет выгоду бизнесу". Свою компанию он сравнил с "кунжутным семечком в торговом конфликте между Китаем и США", передает Bloomberg.По словам Чжэнфэя, он очень скучает по своей старшей дочери Мэн Ваньчжоу — финансового директора Huawei, которая в декабре была арестована властями Канады по подозрению в нарушении американских санкций против Ирана. Впоследствии топ-менеджера отпустили под залог в размере $7,5 миллиона. Теперь ей грозит экстрадиция в США. При этом глава Huawei добавил, что возьмет выжидательную позицию в отношении того, будет ли Трамп вмешиваться в судьбу Ваньчжоу.”Huawei уволила сотрудника, арестованного по обвинению в шпионаже читайте такжеВ январе власти Польши арестовали гражданина Китая, директора местного отдела продаж Huawei Вэйцзин Вана, предъявив ему обвинения к сотрудничестве с китайскими спецслужбами. Неделю спустя сотрудник был уволен: руководство компании решило освободить его от занимаемой должности из-за порчи деловой репутации.